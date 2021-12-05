Миранчук может стать частью сделки по переходу Бога из «Сассуоло» в «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может стать частью сделки по переходу в команду хавбека «Сассуоло» Жереми Бога, информирует Calciomercato.

Как отмечается, за 24-летнего ивуарийца итальянский клуб хочет выручить 15-18 миллионов. С помощью российского хавбека «Аталанта» намерена перекрыть часть этой суммы.

«Сассуоло» положительно оценивает такой вариант сделки, но пока не дало окончательный ответ.

Ранее сообщалось, что зимой Миранчук хочет покинуть команду, так как имеет слишком мало игровой практики. По информации итальянских СМИ, 26-летним футболистом интересуются «Милан», «Торино», «Зенит», «Дженоа», «Сассуоло» и «Сампдория».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В этом сезоне Миранчук провел 7 матчей и отдал 1 передачу.