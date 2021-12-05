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«Фиорентина» переиграла в гостях «Болонью», Кокорин остался в запасе

16:25
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«Фиорентина» переиграла в гостях «Болонью» в матче 16-го тура чемпионата Италии. «Фиалки» одолели соперника со счетом 3:2.

Российский нападающий «Фио» Александр Кокорин провел всю встречу на скамейке запасных.

«Фиорентина» набрала 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Болонья» осталась на 8-й строчке (24 очка).

Италия. Серия А. 16-й тур
05 дек, 14:30. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
2:3
Фиорентина
Голы
Мале, 33 (0:1), Барроу, 42 (1:1), Бираги, 51 (1:2), Влахович, 67 (1:3), Хики, 83 (2:3)
Болонья
Скорупски Сумаоро Теат Де Сильвестри (Сков Ольсен, 61 ) Дейкс (Хики, 62 ) Домингес (Виньято, 78 ) Медель (Бонифаци, 72 ) Сориано Сванберг Сансоне (Орсолини, 62 ) Барроу
Фиорентина
Терраччано Мартинес Куарта Бираги (Терзич, 84) Миленкович Одриосола Бонавентура Мале (Данкан, 79) Торрейра (Амрабат, 84) Влахович Гонсалес (Кальехон, 78) Соттиль (Сапонара, 85)
Предупреждения
Домингес 24, Теат 50, Сориано 90  -  Торрейра 25, Миленкович 64, Амрабат 90

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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