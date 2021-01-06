Стали известны составы «Милана» и «Ювентуса» на матч 16-го тура чемпионата Италии. Как сообщалось ранее, лидер атак красно-черных Златан Ибрагимович не успел восстановиться к игре против бывшего клуба и не попал в состав.

«Милан»: Д. Доннарумма, Далот, Кьер, Романьоли, Т. Эрнандес, Калабрия, Кесси, Кастильехо, Чалханоглу, Хауге, Леао.

Запасные — Тэтэрушану, А. Доннарумма, Конти, Калулу, Диас, Мусаккьо, Мальдини, Коломбо, Дуарте, Фригерио.

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонучи, Фработта, Кьеза, Бентакур, Рабьо, Рэмси, Дибала, Роналду.

Запасные — Пинсольо, Буффон, Кьеллини, Артур, Маккенни, Бернардески, да Граса, ди Пардо, Портанова, Фальоли, Кулушевски.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Трансляция матча «Милан» — «Ювентус»