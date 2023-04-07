«Милан» выплатит «Спортингу» штраф за Леау

«Милан» согласовал новый контракт с нападающим Рафаэлем Леау, сообщил на своей странице в Twitter журналист Маттео Моретто.

Миланский клуб также готов выплатить лиссабонскому «Спортингу» штраф в размере 19 миллионов евро за то, что в 2018 году португалец в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом.

В текущем сезоне 23-летний Леау провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.