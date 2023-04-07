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Сегодня, 03:23

«Милан» выплатит «Спортингу» штраф за Леау

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милан» согласовал новый контракт с нападающим Рафаэлем Леау, сообщил на своей странице в Twitter журналист Маттео Моретто.

Миланский клуб также готов выплатить лиссабонскому «Спортингу» штраф в размере 19 миллионов евро за то, что в 2018 году португалец в одностороннем порядке разорвал контракт с клубом.

В текущем сезоне 23-летний Леау провел 36 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Футбол
ФК Милан
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«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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Адемола Лукман

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Хвича Кварацхелия

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Филип Костич

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Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

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