«Торино» присматривает к главному тренеру «Эмполи» Паоло Дзанетти

«Торино» проявляет интерес к главному тренеру «Эмполи» Паоло Дзанетти, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, «быки» рассматривают приглашение 40-летнего итальянца перед началом следующего сезона.

В феврале сообщалось, что в услугах действующего тренера «Торино» Ивана Юрича заинтересован «Саутгемптон».

Туринский клуб в этом сезоне серии А набрал 38 очков и занимает 10-е место. «Эмполи» идет на 14-й строчке с 31 очком.