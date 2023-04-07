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Сегодня, 11:52

«Торино» присматривает к главному тренеру «Эмполи» Паоло Дзанетти

Руслан Минаев
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«Торино» проявляет интерес к главному тренеру «Эмполи» Паоло Дзанетти, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, «быки» рассматривают приглашение 40-летнего итальянца перед началом следующего сезона.

В феврале сообщалось, что в услугах действующего тренера «Торино» Ивана Юрича заинтересован «Саутгемптон».

Туринский клуб в этом сезоне серии А набрал 38 очков и занимает 10-е место. «Эмполи» идет на 14-й строчке с 31 очком.

ФК Торино
ФК Эмполи
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«Милан» выплатит «Спортингу» штраф за Леау
Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
14
 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
15
 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
19
 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
20
 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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7.04 18:00
Салернитана – Интер
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7.04 20:00
Лечче – Наполи
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Милан – Эмполи
 - : -
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Удинезе – Монца
 - : -
8.04 15:30
Фиорентина – Специя
 - : -
8.04 17:30
Аталанта – Болонья
 - : -
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Сампдория – Кремонезе
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8.04 19:30
Торино – Рома
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Лацио – Ювентус
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 26 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 19 1 0
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