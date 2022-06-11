«Милан» выбыл из гонки за Свена Ботмана

«Милан» больше не заинтересован в покупке защитника «Лилля» Свена Ботмана, пишет Football Italia.

По данным источника, миланцы не готовы предложить за игрока 50 миллионов евро, которые «Ньюкасл» предложил французам за 22-летнего голландца. «Милан» может позволить себе лишь 30 миллионов евро. Скорее всего, Ботман отправится в «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне защитник провел за клуб 29 матчей и забил три гола. Его контракт с «Лиллем» действует до июня 2025 года.