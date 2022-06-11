«Торино» близок к выкупу арендованного у «Монако» форварда Пеллегри

«Торино» ведет переговоры по выкупу арендованного у «Монако» форварда Пьетро Пеллегри, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб практически согласовал сделку, которая обойдется команде в 4,5 миллиона евро.

21-летний итальянец заключит контракт с «Торино» до конца июня 2026 года.

«Торино» арендовал Пеллегри у «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 1 гол в 9 матчах за итальянскую команду.