Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал информацию об интересе «Милана» к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

По данным источника, «Милан» сделал официальное предложение по россиянину. При этом отмечается, что клуб из Бергамо вряд ли согласится продать его. Также «Милан» рассматривает и другие варианты — Адам Унас («Наполи») и Жуниор Мессиас («Кротоне»).

«Если ему там дадут играть, то это, конечно, хороший вариант. Я не знаю, зачем «Атланта» его так бережет, к чему они так стремятся. Он ни разу не испортил игру, когда выходил, а даже иногда улучшал. Там, наверное, какая-то своя методика у Гасперини. Я понимаю, что в клубе есть конкуренция, тренер не хочет обижать игроков, но на месте Алексея я бы сразу ушел, хотя надо знать ситуацию изнутри. Мне нравится, как играет Алексей», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

25-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне провел два матча за «Аталанту» в серии А. Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.