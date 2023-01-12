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Сегодня, 22:50

«Милан» продлил контракт с полузащитником Беннасером до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Исмаэль Беннасер.
Фото ФК «Милан»

«Милан» продлил контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года, сообщает сайт клуба.

По данным итальянских СМИ, зарплата игрока по новому договору составит 4 миллионов евро за сезон.

Сумма отступных за 25-летнего игрока составит 50 миллионов евро.

Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. В этом сезоне он появился на поле в 23 матчах команды Стефано Пиоли, по разу отметившись голом и результативной передачей.

ФК Милан
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