«Милан» продлил контракт с полузащитником Беннасером до 2027 года

«Милан» продлил контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года, сообщает сайт клуба.

По данным итальянских СМИ, зарплата игрока по новому договору составит 4 миллионов евро за сезон.

Сумма отступных за 25-летнего игрока составит 50 миллионов евро.

Беннасер выступает за «Милан» с 2019 года. В этом сезоне он появился на поле в 23 матчах команды Стефано Пиоли, по разу отметившись голом и результативной передачей.