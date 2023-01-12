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«Фиорентина» победила «Сампдорию» и вышла на «Торино» в 1/4 финала Кубка Италии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Фиорентина» победила «Сампдорию» со счетом 1:0 в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Автором победного мяча в середине первого тайма стал полузащитник Антони Барак.

Теперь в четвертьфинале «Фиорентина» сыграет с «Торино».

Италия. Кубок. 1/8 финала
12 янв, 20:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:0
Сампдория

ФК Сампдория
ФК Фиорентина
0
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 Милан 17 11 4 2 33-18 37
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
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 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
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 Рома 17 9 4 4 21-16 31
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 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
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 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
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 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
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 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
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15
 Монца 17 5 3 9 19-25 18
16
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18
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 - : -
14.01 17:00
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 - : -
14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
15.01 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
16.01 22:45
Эмполи – Сампдория
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