«Милан» приблизился к рекорду серии А по количеству побед в выездных матчах за календарный год

«Милан» обыграл «Эмполи» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Благодаря этому команда установила новое достижение.

Как сообщает Opta, россонери стали второй командой в истории серии А, которая одержала не менее 17 побед за календарный год. Ранее это удалось «Наполи». В 2017 году неаполитанцы побеждали в гостях 18 раз.

«Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, имея в активе 42 очка в 18 матчах.