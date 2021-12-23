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«Милан» приблизился к рекорду серии А по количеству побед в выездных матчах за календарный год

04:40
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«Милан» обыграл «Эмполи» (4:2) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Благодаря этому команда установила новое достижение.

Как сообщает Opta, россонери стали второй командой в истории серии А, которая одержала не менее 17 побед за календарный год. Ранее это удалось «Наполи». В 2017 году неаполитанцы побеждали в гостях 18 раз.

«Милан» занимает второе место в чемпионате Италии, имея в активе 42 очка в 18 матчах.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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