«Специя» обыграла «Наполи» без единого удара в створ ворот
03:38
«Специя» победила «Наполи» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч в свои ворота забил Жуан Жезус.
1 — #Spezia are the first side to have won a Serie A game without firing any shot on target since Opta started to collect this data (since 2004/05). Uproar.#NapoliSpezia #SerieA pic.twitter.com/ZvcWpDZFDJ— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) December 22, 2021
Как сообщает Opta, «Специя» ни разу не ударила в створ ворот. Она стала первой командой, которая выиграла матч серии А без единого точного удара. Статистика ведется с сезона-2004/05.
«Наполи» с 39 очками занимает третье место. У «Специи» 16 очков и 17-я позиция.
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