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«Специя» обыграла «Наполи» без единого удара в створ ворот

03:38
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«Специя» победила «Наполи» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч в свои ворота забил Жуан Жезус.

Как сообщает Opta, «Специя» ни разу не ударила в створ ворот. Она стала первой командой, которая выиграла матч серии А без единого точного удара. Статистика ведется с сезона-2004/05.

«Наполи» с 39 очками занимает третье место. У «Специи» 16 очков и 17-я позиция.

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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