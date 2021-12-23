Спаллетти объяснил причины поражения «Наполи» в матче со «Специей»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Специи» (0:1) в 19-туре чемпионата Италии.

«Мы проиграли плохой матч, потому что мы долго контролировали игру, но не сумели сделать достаточно, чтобы реализовать наши голевые моменты, — цитирует специалиста Football Italia. — Мы недостаточно создавали пространство в последней трети и недостаточно двигались. Это могло бы разбить оборону «Специи». Во втором тайме нам не хватало последнего пас, мы стали нервничать.

Петанья заменил Мертенса? Это был мой выбора. Я хотел добавить более габаритного игрока вперед. К сожалению, это не сработало. Увы, без Осимхена у нас мало вариантов в атаке. Поэтому мы должны играть в пас и раскрывать оборону соперников благодаря этому. Борьба за чемпионство? Нам нужно и оглядываться назад. Если мы не будем побеждать, то те, кто позади нас, приблизятся».

Единственный мяч в свои ворота забил Жуан Жезус. «Специя» ни разу не ударила в створ ворот.