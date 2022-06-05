Жозе Моуринью заявил, что не собирается уходить из «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не рассматривает уход из римского клуба.

«Мне нравится в «Роме». Мне не нравится, когда я проигрываю, и я проигрываю здесь больше, чем в других клубах, но люди любят меня.

Никто не лгал мне, никто не обманывал меня и не обещал вещей на трансферном рынке, которых мы не могли достичь. Я здесь, потому что мне это нравится», — цитирует Моуринью Football Italia.

Ранее сообщалось, что 59-летний Моуринью — один из кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ».

«Рома» в завершившемся сезоне заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и выиграла Лигу конференций.