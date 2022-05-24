«Лейпциг» не собирается продавать Нкунку этим летом

«Лейпциг» этим летом не намерен расставаться со нападающим Кристофером Нкунку, сообщает Bild.

Французский форвард согласился продлить контракт с клубом, в который должна быть включена сумма отступных, размер которых пока неизвестен.

Нкунку был признан лучшим игроком сезона-2021/22 бундеслиги. В этом сезоне 24-летний француз сыграл 34 матча за «Лейпциг» в чемпионате Германии, забил 20 голов и отдал 15 результативных передач.

В сезоне-2021/22 Нкуну также четыре раза был признан лучшим игроком месяца.