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«Милан» повысит на 2 миллиона предложение по де Кетеларе. Мальдини вылетит в Бельгию для переговоров

«Милан» сделал третье предложение по полузащитнику «Брюгге» де Кетеларе
Руслан Минаев
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«Милан» повысит предложение по полузащитнику «Брюгге» Шарлю де Кетеларе, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство «россонери» предложит 32 миллиона евро плюс бонусы. Это на два миллиона больше предыдущего предложения.

В ближайшее время в Бельгию вылетит технический директор «Милана» Паоло Мальдини, чтобы лично обсудить сделку.

Ранее сообщалось, что «Брюгге» планирует выручить за 21-летнего бельгийца около 37 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.

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