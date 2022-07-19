«Милан» повысит на 2 миллиона предложение по де Кетеларе. Мальдини вылетит в Бельгию для переговоров

«Милан» повысит предложение по полузащитнику «Брюгге» Шарлю де Кетеларе, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство «россонери» предложит 32 миллиона евро плюс бонусы. Это на два миллиона больше предыдущего предложения.

В ближайшее время в Бельгию вылетит технический директор «Милана» Паоло Мальдини, чтобы лично обсудить сделку.

Ранее сообщалось, что «Брюгге» планирует выручить за 21-летнего бельгийца около 37 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.