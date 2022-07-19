«Ювентус» договорился с «Торино» о выкупе Бремера за 40 миллионов евро

«Ювентус» договорился с «Торино» о выкупе контракта защитника Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Стороны сошлись на сумме в 40 миллионов евро плюс бонусы. Руководство туринского клуба теперь договаривается с футболистом об условиях личного контракта.

По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.