«Ювентус» договорился с «Торино» о выкупе Бремера за 40 миллионов евро
«Ювентус» договорился с «Торино» о выкупе контракта защитника Глейсона Бремера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Стороны сошлись на сумме в 40 миллионов евро плюс бонусы. Руководство туринского клуба теперь договаривается с футболистом об условиях личного контракта.
По итогам сезона-2021/22 Бремер был признан лучшим защитником серии А.
В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 33 матча в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.
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|0
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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