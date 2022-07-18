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«Брюгге» отклонил второе предложение «Милана» по де Кетеларе

Руслан Минаев
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«Брюгге» отклонил второе предложение «Милана» по полузащитнику Шарлю де Кетеларе, сообщает Calciomercato.

По данным источника, бельгийский клуб не устроила сумма в 30 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. «Брюгге» рассчитывает выручить за 21-летнего хавбека около 37 миллионов. Столько же предлагает «Лидс», но де Кетеларе хочет перейти в «Милан».

Завтра состоится еще одна встреча между сторонами, впрочем итальянцы не намерены повышать сумму.

В сезоне-2021/22 Де Кетеларе забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 49 матчах за «Брюгге».

Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.

ФК Брюгге
ФК Лидс
ФК Милан
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