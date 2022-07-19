Президент «Лацио»: «Милинкович-Савич — это наш Дибала»
В «Лацио» не намерены продавать Милинковича-Савича
Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о будущем полузащитника Сергея Милинковича-Савича. В руководстве римлян подчеркнули, что не рассматривают варианты с продажей 27-летнего серба.
«Милинкович-Савич — это наш Дибала. Удержать его на восьмой сезон — самое большое подписание в серии А.
Мы создали отличную команду. Так что нам не к чему завидовать остальным», — цитирует Лотито Il Messaggero.
Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Пауло Дибала подпишет 3-летний контракт с «Ромой».
Милинкович-Савич в минувшем сезоне провел 47 матчей за «Лацио», забив 11 голов и сделав 12 результативных передач.
Контракт 27-летнего серба с «орлами» истекает летом 2024 года.
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