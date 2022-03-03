«Милан» подтвердил интерес «Барселоны» к Кессье

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мнением по поводу желания «Барселоны» купить хавбека Франка Кессье.

«Интерес «Барсы» к Кессье? Это очевидно, так как его контракт истекает, и у нас нет с ним никакой договоренности, — цитирует Мальдини Mediaset.

Ранее сообщалось, что Хави общался с Кессье по телефону.

Отмечается, что Кессье нравится проект «Барселоны» и он хочет работать под руководством 42-летнего испанца.