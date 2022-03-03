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Сегодня, 08:13

«Рома» может подписать полузащитника «Бенфики» Вайгля

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летнего немца предложили «Милану» и «Роме». Сообщается, что «Милан» вряд ли будет пытаться подписать футболиста, в то время как «Рома» готова приступить к переговорам по трансферу, сумма которого может составить около 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Вайгль провел 37 матчей за «Бенфику», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/il-benfica-mette-in-vendita-weigl-proposto-al-milan-32789
Юлиан Вайгль
Футбол
ФК Бенфика
ФК Рома
0
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1
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
2
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
3
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
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 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Душан Влахович

Ювентус

 20
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Антонио Кандрева

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Сампдория

 7
И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

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Кельвен Амиан

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Специя

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Болонья

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