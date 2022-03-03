«Рома» может подписать полузащитника «Бенфики» Вайгля

Полузащитник «Бенфики» Юлиан Вайгль может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летнего немца предложили «Милану» и «Роме». Сообщается, что «Милан» вряд ли будет пытаться подписать футболиста, в то время как «Рома» готова приступить к переговорам по трансферу, сумма которого может составить около 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Вайгль провел 37 матчей за «Бенфику», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.