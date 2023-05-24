«Милан» подпишет вратаря «Аталанты» Спортьелло

«Милан» подпишет контракт с вратарем «Аталанты» Марко Спортьелло, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб объявит о трансфере в июне. Футболист присоединится к «Милану» на правах свободного агента, в команде собираются использовать игрока как запасного вратаря, который будет готов заменить Майка Меньяна в случае травмы.

В сезоне-2022/23 Спортьелло пропустил 16 голов в 13 матчах за «Аталанту», отыграв 2 встречи на ноль. Контракт 31-летнего итальянца с нынешним клубом действует до конца июня 2023 года.