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«Милан» подпишет контракт с Флоренци до 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» ведет переговоры о выкупе защитника Алессандро Флоренци у «Ромы». Миланский клуб подпишет с игроком контракт до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

«Россонери» удалось снизить выкупную стоимость Флоренци — вместо 4,5 миллионов евро миланский клуб заплатит римскому около 2,7 миллионов евро.

В завершившимся сезоне 31-летний защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Он выступал за «Милан» на правах аренды.

Ранее Флоренци выступал также за французский «ПСЖ» и испанскую «Валенсию».

Алессандро Флоренци
ФК Милан
ФК Рома
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3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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Венеция – Кальяри
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