«Милан» подпишет контракт с Флоренци до 2025 года

«Милан» ведет переговоры о выкупе защитника Алессандро Флоренци у «Ромы». Миланский клуб подпишет с игроком контракт до 2025 года, сообщает журналист Николо Скира.

«Россонери» удалось снизить выкупную стоимость Флоренци — вместо 4,5 миллионов евро миланский клуб заплатит римскому около 2,7 миллионов евро.

В завершившимся сезоне 31-летний защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Он выступал за «Милан» на правах аренды.

Ранее Флоренци выступал также за французский «ПСЖ» и испанскую «Валенсию».