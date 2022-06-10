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Сегодня, 20:46

«Рома» сохраняет интерес к полузащитнику «Арсенала» Джаке

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака все еще входит в сферу интересов «Ромы», сообщает Football Italia.

Римский клуб предпримет очередную попытку приобрести 29-летнего швейцарца, которым «волки» интересуются еще с зимы.

При этом «Арсенал» готов расстаться с Джакой, если клуб сумеет подписать на его позицию как минимум двух игроков. Одним из вариантов является полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, у которого остался год по контракту с «лисами».

Джака очень нравится главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью, который настаивает на его трансфере.

В прошедшем сезоне Джака провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал две голевые передачи. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Гранит Джака
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Рома
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Венеция – Кальяри
 0 : 0
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