«Интер» проведет новые переговоры с Дибала на следующей неделе

«Интер» проведет новые переговоры с нападающим Пауло Дибала и его агентом на следующей неделе. Ожидается, что тогда должны быть улажены последние детали сделки, пишет инсайдер Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что миланский клуб предложил 28-летнему аргентинцу контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год плюс бонусы. Соглашение будет рассчитано до 2025 или 2026 года.

В прошедшем сезоне Дибала забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач в 39 матчах за «Ювентус».

Он покидает туринский клуб на правах свободного агента, так как у Дибала истекает срок контракта с «бьянконери».