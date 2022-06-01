«Милан» объявил о смене владельца

«Милан» объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении клуба новым владельцем.

Как сообщает пресс-служба «Милана», американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке клуба. Переход к новому владельцу состоится летом, а закрытие сделки ожидается не позднее сентября 2022 года.

В результате сделки, оценивающей клуб в 1,2 миллиарда евро, Elliott сохранит за собой незначительную финансовую долю в «Милане» и места в совете директоров.

Компания Elliott Management приобрела клуб в 2018 году, после того как прошлый владелец Ли Юнхун не смог погасить задолженность в размере 32 миллионов евро перед фондом.

RedBird Capital Partners — инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».

«Милан» по итогам сезона-2021/22 стал чемпионом Италии в 19-й раз, а также выиграл этот трофей впервые с 2011 года.