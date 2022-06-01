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Сегодня, 13:49

«Милан» предложил «Роме» за Дзаньоло 25 миллионов евро и Салемакерса

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Милан» хотел включить полузащитника Алексиса Салемакерса в сделку по трансферу хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство «Милана» предложило римскому клубу за 22-летнего итальянца Салемакерса 25 миллионов евро.

Отмечается, что «Рома» отклонила предложение «россонери», так как главный тренер Жозе Моуринью не заинтересован в переходе 22-летнего бельгийца.

При этом клубы продолжают переговоры.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

На счету Салемакерса 2 гола и 3 передачи в 46 встречах за «Милан». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://football-italia.net/milan-offer-cash-and-saelemaekers-for-zaniolo/
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 Милан 38 26 8 4 69-31 86
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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