«Милан» предложил «Роме» за Дзаньоло 25 миллионов евро и Салемакерса

«Милан» хотел включить полузащитника Алексиса Салемакерса в сделку по трансферу хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство «Милана» предложило римскому клубу за 22-летнего итальянца Салемакерса 25 миллионов евро.

Отмечается, что «Рома» отклонила предложение «россонери», так как главный тренер Жозе Моуринью не заинтересован в переходе 22-летнего бельгийца.

При этом клубы продолжают переговоры.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

На счету Салемакерса 2 гола и 3 передачи в 46 встречах за «Милан». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.