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Сегодня, 09:35

Маттиа Де Шильо близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом»

Виктория Кравченко
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«Ювентус» в скором времени сообщит о заключении нового контракта с защитником Маттиа Де Шильо до 2025 года, пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, 29-летний итальянец будет получать 1,7 миллиона евро в год. В СМИ писали, что Маттиа пришлось пойти на понижение зарплаты для подписания нового контракта с командой. Предыдущее соглашение истекает этим летом.

Де Шильо перешел в «Ювентус» из «Милана» в 2017 году. Он провел 91 матч за команду, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Маттиа Де Шильо
ФК Ювентус
0
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
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20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
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 0 : 1
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 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
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Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
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Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

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