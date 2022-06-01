Маттиа Де Шильо близок к подписанию нового контракта с «Ювентусом»

«Ювентус» в скором времени сообщит о заключении нового контракта с защитником Маттиа Де Шильо до 2025 года, пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, 29-летний итальянец будет получать 1,7 миллиона евро в год. В СМИ писали, что Маттиа пришлось пойти на понижение зарплаты для подписания нового контракта с командой. Предыдущее соглашение истекает этим летом.

Де Шильо перешел в «Ювентус» из «Милана» в 2017 году. Он провел 91 матч за команду, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.