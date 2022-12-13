«Милан» намерен продлить контракт с Жиру

«Милан» намерен продлить контракт с нападающим Оливье Жиру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

По информации источника, «Милан» планирует провести встречу с Жиру в конце декабря для обсуждения продления контракта.

36-летний француз присоединился к «Милану» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 19 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт истекает в июне 2023 года.

14 декабря сборная Франции встретится с Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 (мск).