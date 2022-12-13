Индзаги ответил на вопрос, кого он считает лучшим итальянским нападающим в данный момент

Экс-форвард «Милана» Филиппо Индзаги ответил на вопрос, кого из современных итальянских нападающих он оценивает выше всех.

«Мне нравится Иммобиле, потому что он забивает самые разные голы. Он глубоко атакует, мощно бьет, хорошо двигается внутри штрафной площади. Даже при схеме 4-3-3 он совсем не теряется и продолжает быть эффективным», — приводит слова Индзаги pianetamilan.it.

В этом сезоне форвард провел за «Лацио» 15 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.