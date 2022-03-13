«Милан» намерен продлить контракт с Калюлю до 2026 года

Защитник «Милана» Пьер Калюлю может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба довольно прогрессом 21-летнего француза и готово продлить с ним контракт до 2026 года. Защитник в матче 29-го тура серии А своим голом принес победу над «Эмполи» (1:0).

В текущем сезоне Калюлю провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Текущее соглашение рассчитано до лета 2025 года.