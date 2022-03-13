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Сегодня, 03:17

«Милан» намерен продлить контракт с Калюлю до 2026 года

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Милана» Пьер Калюлю может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство клуба довольно прогрессом 21-летнего француза и готово продлить с ним контракт до 2026 года. Защитник в матче 29-го тура серии А своим голом принес победу над «Эмполи» (1:0).

В текущем сезоне Калюлю провел 27 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи. Текущее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

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14%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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18%

1.59

Обе забьют - да

16%

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Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

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19%

1.74

X2

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ФК Милан
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 29 19 6 4 55-29 63
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 29 10 10 9 51-48 40
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 29 8 8 13 40-54 32
15
 Специя 29 8 5 16 30-50 29
16
 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
Результаты / календарь
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38 тур
12.03 17:00
Салернитана – Сассуоло
 2 : 2
12.03 17:00
Специя – Кальяри
 2 : 0
12.03 20:00
Сампдория – Ювентус
 1 : 3
12.03 22:45
Милан – Эмполи
 1 : 0
13.03 14:30
Фиорентина – Болонья
 - : -
13.03 17:00
Верона – Наполи
 - : -
13.03 20:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
13.03 20:00
Удинезе – Рома
 - : -
13.03 22:45
Торино – Интер
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Милан

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