Аллегри: «Ювентусу» нужна была победа над «Сампдорией», чтобы закрепиться на четвертом месте в серии А»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:1).

«Команда хорошо поработала. Нам нужно грамотнее действовать, когда мы контролируем ход встречи. Мы должны снижать темп и делать рывки под вертикальные передачи. Нам следует понять, когда стоит побыть терпеливыми и дождаться подходящего момента. Нам нужна была эта победа для того, чтобы закрепиться на четвертом месте и подготовиться к игре с «Вильярреалом» наилучшим образом», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Сампдория» с 26 очками — на 16-м месте.