Стефано Пиоли высказался о чемпионской гонке в серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о чемпионской гонке в серии А после матча 29-го тура с «Эмполи» (1:0).

«Перед последним туром сезона, если будем лидировать с отрывом в четыре очка, я скажу, что нашей целью является скудетто. У «Юве» отличные результаты в последнее время, на кону еще 27 очков. Все клубы из топ-5 участвуют в гонке», — цитирует Пиоли Football Italia.

После этого матча «Милан» с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Интер», у которого две игры в запасе, на пять очков. «Эмполи» с 32 очками — на 13-й строчке.