«Милан» может усилиться нападающим ПСВ

«Милан» интересуется нападающим ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» видят в 22-летнем футболисте возможную замену Златану Ибрагимовичу и могут купить его в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Мален провел 37 матчей за ПСВ, на его счету 22 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 30 миллионов евро.