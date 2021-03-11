«Милан» может усилиться нападающим ПСВ
06:49
«Милан» интересуется нападающим ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает Calciomercato.
По информации источника, «россонери» видят в 22-летнем футболисте возможную замену Златану Ибрагимовичу и могут купить его в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Мален провел 37 матчей за ПСВ, на его счету 22 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 30 миллионов евро.
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