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«Милан» может усилиться нападающим ПСВ

06:49
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«Милан» интересуется нападающим ПСВ Дониэллом Маленом, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «россонери» видят в 22-летнем футболисте возможную замену Златану Ибрагимовичу и могут купить его в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Мален провел 37 матчей за ПСВ, на его счету 22 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 30 миллионов евро.

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