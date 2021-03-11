Роналду может уйти из «Ювентуса» летом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно может сменить команду. Португальца могут попытаться продать из-за высокой зарплаты — 31 миллион евро в год. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2022 года.

«Его зарплата слишком высока и в клубе рассматривают возможность продажи Роналду летом», — написал журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира в Twitter.

#CristianoRonaldo could leave #Juventus at the end of the season. His contract expires in 2022 (€ 31M/year), but his salary is too high and Juve are considering a possible sale in summer. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) March 11, 2021

36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.