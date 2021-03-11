Роналду может уйти из «Ювентуса» летом
08:02
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно может сменить команду. Португальца могут попытаться продать из-за высокой зарплаты — 31 миллион евро в год. Нынешний контракт игрока рассчитан до 2022 года.
«Его зарплата слишком высока и в клубе рассматривают возможность продажи Роналду летом», — написал журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира в Twitter.
36-летний Криштиану Роналду в текущем сезоне провел 32 матча за «Ювентус» во всех турнирах и забил 27 мячей при четырех голевых передачах.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...