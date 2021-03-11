Массажист Кокорина заявил, что талант россиянина схож с Мбаппе

Массажист Александра Кокорина Сергей Колесников в интервью «СЭ» сравнил российского футболиста с нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе.

— У всякого большого таланта мышцы особенные. В чем необычные у Кокорина?

— У него быстрые ноги — это главный талант. Для футболиста это все! Посмотрите, как играет Мбаппе. В беге Саша не так силен. Ноги у него покороче. Но талант схожий. Кокорин сложен для футбола идеально!

Зимой 29-летний Кокорин сменил «Спартак» на «Фиорентину», за которую отыграл 76 минут в 3 матчах.

22-летний Мбаппе считается одним из лучших молодых игроков мира. Француз — чемпион мира-2018.

Мбаппе — самый молодой игрок, забивший 25 голов в Лиге чемпионов, у него 40 (25+15) очков по системе «гол + пас» в 42 матчах главного еврокубка.

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