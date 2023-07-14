«Милан», «Лацио» и «Ювентус» интересуются форвардом «Зальцбурга» Окафором

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Нападающий «Зальцбурга» Ноа Окафор может продолжить карьеру в Италии, сообщает Фабрицио Романо.

На 23-летнего швейцарца претендуют «Милан», «Лацио» и «Ювентус». Клубы изучают условия возможной сделки.

В прошедшем сезоне Окафор провел 32 матча, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 20 миллионов евро.