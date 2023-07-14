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Сегодня, 21:32

Шомуродов интересен «Лечче» и «Жироне»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Как стало известно «СЭ», 28-летний форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заинтересовал итальянский «Лечче» и испанскую «Жирону».

Шомуродов имеет длительный контракт с «Ромой», которая два года назад выкупила его из «Дженоа» почти за 18 миллионов евро. В Риме Элдор не смог стать игроком основного состава. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Специи», которая вылетела в серию Б.

«Рома» ищет новый вариант для аренды экс-форварда «Ростова», а помимо «Лечче» и «Жироны» итальянские СМИ упоминают в числе претендентов на игрока «Торино» и турецкие клубы.

«Рома» готова отдать приоритет команде, которая готова взять Шомуродова с обязательным правом выкупа, однако это условие пока сильно отпугивает претендентов из числа небогатых клубов, ведь зарплата игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шомуродова в 6 миллионов евро.

Элдор Шомуродов
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