Шомуродов интересен «Лечче» и «Жироне»
Как стало известно «СЭ», 28-летний форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов заинтересовал итальянский «Лечче» и испанскую «Жирону».
Шомуродов имеет длительный контракт с «Ромой», которая два года назад выкупила его из «Дженоа» почти за 18 миллионов евро. В Риме Элдор не смог стать игроком основного состава. Вторую половину прошлого сезона он провел в «Специи», которая вылетела в серию Б.
«Рома» ищет новый вариант для аренды экс-форварда «Ростова», а помимо «Лечче» и «Жироны» итальянские СМИ упоминают в числе претендентов на игрока «Торино» и турецкие клубы.
«Рома» готова отдать приоритет команде, которая готова взять Шомуродова с обязательным правом выкупа, однако это условие пока сильно отпугивает претендентов из числа небогатых клубов, ведь зарплата игрока составляет 1,5 миллиона евро.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Шомуродова в 6 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -