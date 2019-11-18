Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» интересуется полузащитником «Сельты»

11:42
Теги:

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Сельты» Станиславу Лоботке. Скауты миланского клуба уже посещали матчи с участием 24-летнего словака, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Соботка выступает за «Сельту» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей.

Также в активе полузащитника 14 матчей за сборную Словакии, в которых он забил 2 гола.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир