«Милан» интересуется полузащитником «Сельты»

«Милан» проявляет интерес к полузащитнику «Сельты» Станиславу Лоботке. Скауты миланского клуба уже посещали матчи с участием 24-летнего словака, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Соботка выступает за «Сельту» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей.

Также в активе полузащитника 14 матчей за сборную Словакии, в которых он забил 2 гола.

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