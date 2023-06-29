«Милан» и игрок АЗ Рейндерс согласовали контракт на 5 лет с зарплатой 1,7 миллиона евро

«Милан» намерен приобрести хавбека АЗ Тейани Рейндерса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб согласовал с 24-летним игроком контракт на 5 лет. Зарплата нидерландского футболиста в случае перехода составит 1,7 миллиона евро в год. Интерес к хавбеку также проявляли клубы АПЛ, но он предпочитает вариант с серией А.

«Россонери» еще должны провести переговоры с АЗ о трансфере. Нидерландцы могут отпустить его за 18-20 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Рейндерс сыграл 34 матча за АЗ в эредивизи, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.