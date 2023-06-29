Агент Ди Лоренцо: «Джованни хочет остаться в «Наполи» на всю жизнь»

Агент Марио Джуфредди, представляющий интересы защитника «Наполи» Джованни ди Лоренцо, высказался о будущем своего клиента.

«Он хочет остаться в «Наполи» на всю жизнь. В ближайшие недели мы встретимся с руководством клуба и поговорим об этом», — цитирует Джуфредди Tuttomercatoweb.

В прошедшем сезоне 29-летний защитник провел 47 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2026 года.