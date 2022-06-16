«Милан» готов продать Салемакерса за сумму от 15 до 20 миллионов евро

«Милан» планирует расстаться с нападающим Алексисом Салемакерсом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб готов продать 22-летнего бельгийца, в случае если получит предложение в размере от 15 до 20 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Салемакерс выступает за «Милан» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола и сделал 3 результативных передачи в 46 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 17 миллионов евро.