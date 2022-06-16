Вратарь «Аталанты» Голлини может перейти в «Монцу»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может продолжить карьеру в «Монце», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний итальянец хочет покинуть клуб из Бергамо, а «Монца» заинтересована в услугах голкипера.

В сезоне-2021/22 Голлини выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Аталанты». Вратарь пропустил 11 голов в 10 матчах за «шпор», отыграв 2 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.