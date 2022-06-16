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Сегодня, 07:47

Вратарь «Аталанты» Голлини может перейти в «Монцу»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини может продолжить карьеру в «Монце», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 27-летний итальянец хочет покинуть клуб из Бергамо, а «Монца» заинтересована в услугах голкипера.

В сезоне-2021/22 Голлини выступал за «Тоттенхэм» на правах аренды из «Аталанты». Вратарь пропустил 11 голов в 10 матчах за «шпор», отыграв 2 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Салернитана 38 7 10 21 33-78 31
18
 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

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Рома

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