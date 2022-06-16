«Сассуоло» подпишет форварда «Пеньяроля» Альвареса за 12 миллионов евро

«Сассуоло» согласовал трансфер нападающего «Пеньяроля» Агустина Альвареса, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб заплатит за 21-летнего уругвайца 12 миллионов евро, сделка предусматривает возможные бонусные выплаты.

Контракт с футболистом будет рассчитан до конца июня 2027 года. В ближайшие часы игрок пройдет медицинское обследование для завершения трансфера.

Альварес — воспитанник «Пеньяроля», на его счету 34 гола и 10 результативных передач в 89 матчах за команду.