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Сегодня, 01:32

«Милан» готов продать нападающего Ребича

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» готов рассмотреть вариант продажи нападающего Анте Ребича, сообщает Calicomercato.

Однако итальянский клуб будет готов вести переговоры о потенциальном трансфере 29-летнего хорвата только в летнее трансферное окно, а не зимой.

Контракт Ребича с «Миланом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Анте Ребич
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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