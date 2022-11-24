«Милан» готов продать нападающего Ребича

«Милан» готов рассмотреть вариант продажи нападающего Анте Ребича, сообщает Calicomercato.

Однако итальянский клуб будет готов вести переговоры о потенциальном трансфере 29-летнего хорвата только в летнее трансферное окно, а не зимой.

Контракт Ребича с «Миланом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

В этом сезоне форвард провел за итальянский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 4 гола.