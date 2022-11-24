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Сегодня, 09:50

Милинковичу-Савичу интересен переход в «Арсенал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич склоняется к переходу в «Арсенал», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, сербского хавбека привлекает лидерство «канониров» в чемпионате Англии. Также сообщалось об интересе к сербу со стороны «Ювентуса».

Действующий контракт Милинковича-Савича с «орлами» рассчитан до лета 2024 года. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 25 матчей за «Лацио» во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Милинкович-Савич был вызван в сборную Сербии на чемпионат мира-2022 в Катаре. Сербы встретятся в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Первый матч команды пройдет сегодня, 24 ноября против пентакампеонов (22.00 мск).

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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15
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