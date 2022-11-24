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«Ювентус» намерен сохранить в команде Локателли

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» намерен сохранить в команде полузащитника Мануэля Локателли, сообщает Tuttosport.

Локателли выступает за «Юве» на правах аренды из «Сассуоло». Летом туринский клуб может выкупить права на 24-летнего игрока.

После этого туринцы намерены заключить с игроком контракт до 2027 года.

В нынешнем сезоне Локателли провел 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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13
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
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16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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