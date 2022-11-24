«Ювентус» намерен сохранить в команде Локателли

«Ювентус» намерен сохранить в команде полузащитника Мануэля Локателли, сообщает Tuttosport.

Локателли выступает за «Юве» на правах аренды из «Сассуоло». Летом туринский клуб может выкупить права на 24-летнего игрока.

После этого туринцы намерены заключить с игроком контракт до 2027 года.

В нынешнем сезоне Локателли провел 20 матчей за «Ювентус» во всех турнирах.