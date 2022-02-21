«Милан» готов платить Ибрагимовичу по новому контракту 2,5 миллиона евро

«Милан» предложил новый контракт форварду Златану Ибрагимовичу. По условиям этого соглашения, зарплата 40-летнего шведа в следующем сезоне может составить 2,5 миллиона евро, пишет инсайдер Танкреди Палмери.

Отметим, что по нынешнему соглашению зарплата футболиста составляет 7 миллионов евро в год. Этот договор действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 15 матчей в серии А, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.