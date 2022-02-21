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Сегодня, 16:28

«Рома» не предлагала новый контракт Дзаньоло. На игрока претендует «Ювентус»

«Рома» не предлагала новый контракт Дзаньоло
Иван Шитик
Корреспондент

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не начинал переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

Этой ситуацией намерен воспользоваться «Ювентус», который продолжает вести переговоры с окружением футболиста о возможном трансфере будущим летом.

Отметим, что контракт 22-летнего игрока с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Дзаньоло 28 матчей за «Рому», в которых он сумел забить 4 мяча, а также сумел отдать 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 33 миллиона евро.

ФК Рома
ФК Ювентус
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 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
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 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
14
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
18
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 1 : 1
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 - : -
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Болонья – Специя
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Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

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Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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Тео Эрнандес

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Милан

 21 1 4
Роберто Сориано

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