«Рома» не предлагала новый контракт Дзаньоло. На игрока претендует «Ювентус»

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не начинал переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

Этой ситуацией намерен воспользоваться «Ювентус», который продолжает вести переговоры с окружением футболиста о возможном трансфере будущим летом.

Отметим, что контракт 22-летнего игрока с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Дзаньоло 28 матчей за «Рому», в которых он сумел забить 4 мяча, а также сумел отдать 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 33 миллиона евро.