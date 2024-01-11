«Аталанта» победила «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии, Миранчук заработал пенальти

«Аталанта» на выезде обыграла «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро».

Счет в матче открыл вингер «россонери» Рафаэл Леау, забив гол на 45-й минуте. В добавленное к первому тайму время хавбек бергамасков Тен Копмейнерс сравнял счет.

В начале второй половины российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заработал пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль.

Миранчук вышел с первых минут и отыграл весь матч.

На 38-й минуте встречи главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии и сыграет с «Фиорентиной».