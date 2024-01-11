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«Аталанта» победила «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии, Миранчук заработал пенальти

Руслан Минаев
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«Аталанта» на выезде обыграла «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 2:1. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро».

Счет в матче открыл вингер «россонери» Рафаэл Леау, забив гол на 45-й минуте. В добавленное к первому тайму время хавбек бергамасков Тен Копмейнерс сравнял счет.

В начале второй половины российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заработал пенальти, который реализовал Копмейнерс, оформив дубль.

Миранчук вышел с первых минут и отыграл весь матч.

На 38-й минуте встречи главный тренер гостей Джан Пьеро Гасперини получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Аталанта» вышла в полуфинал Кубка Италии и сыграет с «Фиорентиной».

Италия. Кубок. 1/4 финала
10 янв, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:2
Аталанта

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Милан
2
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Миранчук заработал пенальти в ворота «Милана», Копмейнерс вывел «Аталанту» вперед
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 - : -
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Наполи – Салернитана
 - : -
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 - : -
13.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 - : -
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 - : -
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
14.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
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Аталанта – Фрозиноне
 - : -
16.01 22:45
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Паскуале Маццокки

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